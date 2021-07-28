Instagram закроет детские и подростковые аккаунты

Instagram. Фото: пресс-служба

https://racurs.ua/n158005-instagram-zakroet-detskie-i-podrostkovye-akkaunty.html

Ракурс

Instagram, одна из самых популярных социальных сетей, с 28 июля 2021 года обновляет свою политику конфиденциальности, и, в частности, вводит новые правила, касающиеся пользователей до 16 лет.

Теперь несовершеннолетних пользователей переведут в закрытый режим. Соответствующее заявление сделала пресс-служба соцсети.

Так, соцсеть закроет профили пользователей, которым не исполнилось 16 лет (или они моложе 18 лет в некоторых странах) по умолчанию. Их страницы смогут просматривать только подписчики. Посторонние люди не увидят фото ребенка, геометки и хэштеги.

Детям, у которых уже есть публичный аккаунт в Instagram, покажут сообщение, в котором перечислят преимущества закрытой учетной записи и объяснят, как изменить настройки конфиденциальности. Детям и подросткам оставят выбор — переключить аккаунт на приватный режим или оставить его общедоступным.

При регистрации в Instagram мы просили молодых людей выбирать между общедоступной и закрытой учетной записью, но наше исследование показало, что они отдают предпочтение закрытой. Так, во время тестирования восемь из десяти молодых людей во время настройки сделали аккаунт закрытым, — пояснили в Instagram.



Теперь также взрослые пользователи, на которых жаловались с аккаунтов несовершеннолетних, не смогут вообще просматривать аккаунты пользователей до 16 лет.

Напомним, ранее мы сообщали, что Instagram будет удалять аккаунты пользователей, которые рассылают оскорбления в личных сообщениях (direct). Соответствующие меры вводятся в рамках борьбы с разжиганием ненависти, притеснениями и расизмом.