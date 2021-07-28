Instagram закриє дитячі та підліткові акаунти

Instagram. Фото: прес-служба

https://racurs.ua/ua/n158005-instagram-zakryie-dytyachi-ta-pidlitkovi-akaunty.html

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Instagram, одна з найпопулярніших соціальних мереж, з 28 липня 2021 року оновлює свою політику конфіденційності, і зокрема запроваджує нові правила, що стосуються користувачів до 16 років.

Відтепер неповнолітніх користувачів переведуть у приватний режим. Відповідну заяву зробила прес-служба соцмережі.

Так, Instagram закриє профілі користувачів, яким не виповнилось 16 років (або молодше 18 років у деяких країнах) за замовчуванням. Їхні сторінки зможуть переглядати тільки підписники. Сторонні люди не побачать фото дитини, геомітки та хештеги.

Дітям, у яких уже є публічний обліковий запис в Instagram, покажуть повідомлення, у якому перераховують переваги приватного облікового запису й пояснюють, як змінити налаштування конфіденційності. Дітям та підліткам залишать вибір — перемикнути акаунт на приватний режим або залишити його загальнодоступним.

Під час реєстрації в Instagram ми просили молодих людей вибирати між загальнодоступним і приватним обліковим записом, але наше дослідження показало, що вони надають перевагу закритому. Так, під час тестування вісім із десяти молодих людей під час налаштування зробили акаунт приватним, — пояснили в Instagram.



Тепер також дорослі користувачі, на яких багато скаржилися з акаунтів неповнолітніх, не зможуть взагалі переглядати акаунти користувачів до 16 років.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Instagram видалятиме акаунти користувачів, котрі розсилають образи в особистих повідомленнях (direct). Відповідні заходи запроваджуються в межах боротьби з розпалюванням ненависті, утисками та расизмом.