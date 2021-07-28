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Ракурс
ООН попереджає про масив астероїдів, що загрожують Землі

ООН попереджає про масив астероїдів, що загрожують Землі

28 лип 2021, 10:28
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В Організації Об'єднаних Націй повідомили про значну кількість астероїдів, що загрожують Землі. Наразі людству відомо тільки близько 40% великих й малих небесних тіл, зокрема й комет, які перетинають орбіту нашої планети.

Про це йдеться у звіті науково-технічного підкомітету Комітету ООН з використання космічного простору в мирних цілях (COPUOS). У документі сказано, що станом на 17 квітня цього року відомо про 25 тис. 647 об'єктів, що зближуються із Землею.

Ідентифіковано лише близько 40% значних за розміром об'єктів, що зближуються з нашою планетою, — йдеться у звіті.


За інформацією науково-технічного підкомітету, торік Всесвітня мережа астрономічних обсерваторій, яка має центри у понад 40 країнах, зібрала 39,5 млн записів про спостереження астероїдів і комет. Із 25 тис. 647 об'єктів, що зближуються із Землею, 2 тис. 959 виявлені у 2020 році — це рекордна кількість.

Нагадаємо, великий астероїд наблизився до Землі 25 червня. Астероїд +441987 (2010 NY65) має довжину 187 м, він удвічі більший за американську статую Свободи в Нью-Йорку. Цей астероїд фахівці вважають небезпечним. Вперше його зафіксували в липні 2010 року.

Джерело: Ракурс


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