Валюта подешевшала максимально за рік — до чого тут Нацбанк

https://racurs.ua/ua/n158003-valuta-podeshevshala-maksymalno-za-rik-do-chogo-tut-nacbank.html

Ракурс

Офіційний курс гривні до долара на 28 липня НБУ встановив на рівні 26,90 грн за долар. Нижче валютний курс був тільки 2 липня 2020 року — 26,77 грн.

27 липня долар коштував 26,9805 грн, він подешевшав на 8 копійок. Курс євро від НБУ знизився на дві копійки до 31,78 гривень.

НБУ опустив курс долара до мінімуму за останній рік.

Вівторок на міжбанку знову пройшов позитивно для гривні. Пропозиція валюти істотно перевищувала попит і долар подешевшав до 26,87/26,89 грн до кінця сесії. Котирування євро до кінця дня зупинилися на позначці 31,74/31,77 грн, що було пов’язано зі зміцненням позицій євровалюти на міжнародних майданчиках.

Долар на торгах подешевшав б значно більше, якби не активна протидія просіданню валюти з боку Нацбанку. НБУ у вівторок тричі виходив на міжбанк з її викупом.

Якби не така поведінка регулятора — курс долара за день мав можливість реально просісти до рівня близько 26,80 грн, вважає «Мінфін».

Отож, на міжбанківському ринку долар 27 липня подешевшав на шість копійок. Нацбанк тричі виходив на торги і викуповував долар, а офіційний курс на 28 липня встановлено на рівні 26,906 грн за долар.

За прогнозом аналітиків, упродовж найближчого тижня очікується зниження курсу долара до гривні. Він на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 26,9 грн, а готівковий долар в банках може торгуватися близько 26,9/27,1 грн.