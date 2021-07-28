Валюта подешевела максимально за год — при чем здесь Нацбанк

https://racurs.ua/n158003-valuta-podeshevela-maksimalno-za-god-pri-chem-zdes-nacbank.html

Ракурс

Официальный курс гривны к доллару на 28 июля НБУ установил на уровне 26,90 грн за доллар. Ниже валютный курс был только 2 июля 2020 года — 26,77 грн.

27 июля доллар стоил 26,9805 грн, он подешевел на 8 копеек. Курс евро от НБУ снизился на две копейки до 31,78 гривен.

НБУ опустил курс доллара до минимума за последний год. Он упал ниже 27 гривен

Вторник на межбанке снова прошел позитивно для гривны. Предложение валюты существенно превышало спрос и доллар подешевел до 26,87 / 26,89 грн до конца сессии. Котировки евро к концу дня остановились на отметке 31,74 / 31,77 грн, что было связано с укреплением позиций евровалюты на международных площадках.

Доллар на торгах подешевел бы значительно больше, если бы не активное противодействие проседанию валюты со стороны Нацбанка. НБУ во вторник трижды выходил на межбанк с ее выкупом.

Если бы не такое поведение регулятора, курс доллара за день мог реально просесть до уровня около 26,80 грн, считает «Минфин».

На межбанковском рынке доллар 27 июля подешевел на шесть копеек. Нацбанк трижды выходил на торги и выкупал доллар, а официальный курс на 28 июля установлен на уровне 26,906 грн за доллар.

По прогнозу аналитиков, в течение ближайшей недели ожидается снижение курса доллара к гривне. Он на межбанке может торговаться через неделю на уровне 26,9 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 26,9/27,1 грн.