Реакцию Украины на договоренность Байдена и Меркель оценили в ЕС

Байден и Меркель. Фото: ЗТ

https://racurs.ua/n158002-reakciu-ukrainy-na-dogovorennost-baydena-i-merkel-ocenili-v-es.html

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Европейский Союз (ЕС) считает «сообразительным» ответ Украины на американо-германское соглашение по «Северному потоку-2».

Европейские дипломаты положительно оценили инициативу нашей стороны о начале консультаций с Евросоюзом и Германией в соответствии с Соглашением об ассоциации с ЕС. Об этом сообщает Politico.

Действия Украины назвали «смелым бюрократической ответом», который поможет нашей стороне настаивать на санкциях, не допускающих завершения строительства «Северного потока-2», или на компенсации и четких гарантиях в сфере энергетики.

До этого канцлер Германии Ангела Меркель пообещала оставить Украину в соглашении на условиях транзитного государства, а в Еврокомиссии заявили, что открыты к дискуссии относительно российского газопровода «Северный поток-2», который считают угрозой коллективной безопасности.

Издание отмечает, что многие европейские политики «посмеивались и восхищались» сообразительностью Киева во время частных разговоров. Есть и такие чиновники, которые назвали реакцию Украины «потенциально необдуманной». В ЕС удивлены, почему наша сторона не сделала этого раньше.

Украина скептически относится к обещаниям продолжения транзита и продолжает настаивать на остановке геополитического проекта Кремля. Этот вопрос также будет обсуждаться на встрече Владимира Зеленского и Джо Байдена 30 августа.

Напомним, ранее мы сообщали, что «Газпром» снова отказался бронировать дополнительную транзитную мощность через Украину на август. Об этом свидетельствуют данные системы бронирования Regional Booking Platform. Закачки газа в европейских подземные газовые хранилища сейчас находится на минимальных уровнях.

Источник: Politico