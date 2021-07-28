Вор на самокате обчистил элитный бутик в Париже (ФОТО)https://racurs.ua/n158001-vor-na-samokate-obchistil-elitnyy-butik-v-parije-foto.htmlРакурс
Преступник на самокате напал на элитный ювелирный магазин Chaumet в Париже, который расположен возле Елисейских полей в центре модной столицы мира.
Ловкий самокатчик обокрал бутик на сумму в 2 млн евро. Об этом сообщает Reuters.
Ограбление произошло в рабочее время ближе к вечеру вторника. Отмечается, что вооруженный преступник прибыл и скрылся на мотосамокате, а внутри магазина он достал оружие. Его личность и местонахождение неизвестны.
В прокуратуре заявили, что начали расследование.
Напомним, ранее мы сообщали, что на Житомирщине мужчина похитил пакет с крупной суммой денег с рейсового автобуса на автодороге Киев — Чоп возле с. Улашановка. Мужчина схватил пакет и сбежал на автомобиле, скрываясь от полицейских и неравнодушных свидетелей кражи.
Источник: Reuters