Ограбленный бутик в Париже. Фото: Reuters

https://racurs.ua/n158001-vor-na-samokate-obchistil-elitnyy-butik-v-parije-foto.html

Ракурс

Преступник на самокате напал на элитный ювелирный магазин Chaumet в Париже, который расположен возле Елисейских полей в центре модной столицы мира.

Ловкий самокатчик обокрал бутик на сумму в 2 млн евро. Об этом сообщает Reuters.

Ограбление произошло в рабочее время ближе к вечеру вторника. Отмечается, что вооруженный преступник прибыл и скрылся на мотосамокате, а внутри магазина он достал оружие. Его личность и местонахождение неизвестны.

В прокуратуре заявили, что начали расследование.

Напомним, ранее мы сообщали, что на Житомирщине мужчина похитил пакет с крупной суммой денег с рейсового автобуса на автодороге Киев — Чоп возле с. Улашановка. Мужчина схватил пакет и сбежал на автомобиле, скрываясь от полицейских и неравнодушных свидетелей кражи.

Источник: Reuters