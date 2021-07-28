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Ракурс
Ограбленный бутик в Париже. Фото: Reuters

Вор на самокате обчистил элитный бутик в Париже (ФОТО)

28 июл 2021, 09:34
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Преступник на самокате напал на элитный ювелирный магазин Chaumet в Париже, который расположен возле Елисейских полей в центре модной столицы мира.

Ловкий самокатчик обокрал бутик на сумму в 2 млн евро. Об этом сообщает Reuters.

Ограбленный бутик в Париже. Фото: ReutersОграбление произошло в рабочее время ближе к вечеру вторника. Отмечается, что вооруженный преступник прибыл и скрылся на мотосамокате, а внутри магазина он достал оружие. Его личность и местонахождение неизвестны.

Ограбленный бутик в Париже. Фото: ReutersВ прокуратуре заявили, что начали расследование.


Ограбленный бутик в Париже. Фото: ReutersНапомним, ранее мы сообщали, что на Житомирщине мужчина похитил пакет с крупной суммой денег с рейсового автобуса на автодороге Киев — Чоп возле с. Улашановка. Мужчина схватил пакет и сбежал на автомобиле, скрываясь от полицейских и неравнодушных свидетелей кражи.

Источник: Reuters

Источник: Ракурс


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