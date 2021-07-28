Новини
  1. Новини
  2. Світові новини
  3. Новина
Ракурс
Пограбований бутик у Парижі. Фото: Reuters

Крадій на самокаті обчистив елітний бутик у Парижі (ФОТО)

28 лип 2021, 09:34
999

Злочинець на самокаті напав на елітний ювелірний магазин Chaumet у Парижі, що розташований біля Єлисейських полів у самому центрі модної столиці світу.

Спритний самокатник обікрав бутик на суму у 2 млн євро. Про це повідомляє Reuters.

Пограбований бутик у Парижі. Фото: Reuters

Пограбування сталося в робочий час ближче до вечора вівторка. Зазначається, що озброєний злочинець прибув та втік на мотосамокаті, а всередині магазину він дістав зброю. Його особистість і місцеперебування наразі невідомі.

Пограбований бутик у Парижі. Фото: Reuters

Прокуратура заявила, що розпочала розслідування.

Пограбований бутик у Парижі. Фото: Reuters


Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що на Житомирщині чоловік викрав пакунок зі значною сумою грошей із рейсового автобуса на автодорозі Київ — Чоп поблизу с. Улашанівка. Чоловік схопив пакунок та поїхав із місця на автівці, переховуючись від поліцейських та небайдужих свідків крадіжки.

Джерело: Reuters

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter

.








Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів