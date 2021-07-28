Пограбований бутик у Парижі. Фото: Reuters

https://racurs.ua/ua/n158001-kradiy-na-samokati-obchystyv-elitnyy-butyk-u-paryji-foto.html

Ракурс

Злочинець на самокаті напав на елітний ювелірний магазин Chaumet у Парижі, що розташований біля Єлисейських полів у самому центрі модної столиці світу.

Спритний самокатник обікрав бутик на суму у 2 млн євро. Про це повідомляє Reuters.

Пограбування сталося в робочий час ближче до вечора вівторка. Зазначається, що озброєний злочинець прибув та втік на мотосамокаті, а всередині магазину він дістав зброю. Його особистість і місцеперебування наразі невідомі.

Прокуратура заявила, що розпочала розслідування.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що на Житомирщині чоловік викрав пакунок зі значною сумою грошей із рейсового автобуса на автодорозі Київ — Чоп поблизу с. Улашанівка. Чоловік схопив пакунок та поїхав із місця на автівці, переховуючись від поліцейських та небайдужих свідків крадіжки.

Джерело: Reuters