Реакцію України на угоду Байдена та Меркель оцінили в ЄС

Байден і Меркель. Фото: ЗТ

https://racurs.ua/ua/n158002-reakciu-ukrayiny-na-ugodu-baydena-ta-merkel-ocinyly-v-ies.html

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Європейський Союз (ЄС) вважає «кмітливою» відповідь України на американо-німецьку угоду щодо «Північного потоку-2».

Європейські дипломати позитивно оцінили ініціативу нашої сторони про початок консультації з Євросоюзом та Німеччиною відповідно до Угоди про асоціацію з ЄС. Про це повідомляє Politico.

Дії України назвали «сміливою бюрократичною відповіддю», яка допоможе нашій стороні наполягати на санкціях, які не допустять завершення будівництва «Північного потоку-2», або на компенсації чи чіткіших гарантіях у сфері енергетики.

До цього канцлер Німеччини Ангела Меркель пообіцяла залишити Україну в угоді на умовах транзитної держави, а у Єврокомісії заявили, що відкриті до дискусії щодо російського газопроводу «Північний потік-2», який вважають загрозою колективній безпеці.

Видання зауважує, що багато європейських політиків «посміювалися та захоплювалися» кмітливістю Києва під час приватних розмов. Є й такі високопосадовці, які назвали реакцію України «потенційно необдуманою». У ЄС здивовані, чому наша сторона не зробила цього раніше.

Натомість Україна скептично ставиться до обіцянок продовження транзиту та продовжує наполягати на зупинці геополітичного проекту Кремля. Це питання також обговорюватиметься на зустрічі Володимира Зеленського та Джо Байдена 30 серпня.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що «Газпром» знову відмовився бронювати додаткову транзитну потужність через Україну на серпень. Про це свідчать дані системи бронювання Regional Booking Platform. Закачування газу в європейських підземні газові сховища наразі перебуває на мінімальних рівнях.

Джерело: Politico