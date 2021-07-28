ООН предупреждает о массиве астероидов, угрожающих Земле

https://racurs.ua/n158004-oon-preduprejdaet-o-massive-asteroidov-ugrojauschih-zemle.html

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В Организации Объединенных Наций сообщили о значительном количестве астероидов, угрожающих Земле. Сейчас человечеству известно только около 40% крупных и малых небесных тел, в том числе и комет, которые пересекают орбиту нашей планеты.

Об этом говорится в отчете научно-технического подкомитета Комитета ООН по использованию космического пространства в мирных целях (COPUOS). В документе сказано, что по состоянию на 17 апреля этого года известно о 25 тыс. 647 объектах, сближающихся с Землей.

Идентифицировано лишь около 40% крупных по размеру объектов, сближающихся с нашей планетой, — говорится в отчете.



По информации научно-технического подкомитета, в прошлом году Всемирная сеть астрономических обсерваторий, которая имеет центры в более чем 40 странах, собрала 39,5 млн записей о наблюдениях астероидов и комет. Из 25 тыс. 647 объектов, сближающихся с Землей, 2 тыс. 959 были обнаружены в 2020 году — это рекордное количество.

Напомним, крупный астероид приблизился к Земле 25 июня. Астероид +441987 (2010 NY65) имеет длину 187 м, он вдвое больше американской статуи Свободы в Нью-Йорке. Этот астероид специалисты считают опасным. Впервые его зафиксировали в июле 2010 года.