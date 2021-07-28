Байден уникає санкцій проти Путіна — Politico

https://racurs.ua/ua/n158007-bayden-unykaie-sankciy-proty-putina-politico.html

Ракурс

Джо Байден, президент США, уникає запровадження антиросійських санкцій проти очільника країни-агресора Володимира Путіна та його оточення. У Білому домі не впевнені, що обмежувальні заходи проти російської влади приведуть до відчутних результатів.

Про це повідомляє видання Politico.

Радники Байдена вважають, що санкції проти олігархів з оточення Путіна лише посилять їхню залежність від влади, і посилаються на приклади часів президентства Барака Обами і Дональда Трампа.

Джерела Politico вказують, що надмірно жорсткі заходи можуть призвести до кризи в Росії, а в цьому випадку ядерна зброя РФ може потрапити «в ненадійні руки».

Видання також цитує критика Кремля Гаррі Каспарова, який переконує, що секретне багатство робить російського диктатора вразливим перед санкціями США. Окрім цього, прихильники ув’язненого опозиціонера Олексія Навального нині поширюють у Вашингтоні список із 35 осіб, пов’язаних з Путіним, чиї активи, на їхню думку, Америка повинна заморозити.

Путіну байдуже на Росію і росіян. Немає ніяких національних інтересів, лише його, — додає Каспаров.

Водночас Politico констатує, що Байден наразі не прислуховується до закликів Каспарова, росіян-дисидентів та деяких американських чиновників. На думку Адміністрації президента США, Байден обрав обережну, передбачувану і стабільну стратегію відносин з Москвою замість безкінечних суперечок.

Якщо ви хочете змінити поведінку Путіна, то єдине, що ви можете зробити, — це зосередитися на тому, що він цінує найбільше, — на грошах, які він вкрав у російського народу і утримає через олігархів, — підсумовує фінансист Білл Браудер.



Нагадаємо, Державний департамент США нещодавно пояснив відсутність конкретних причин для санкцій в угоді щодо «Північного потоку-2».

Джерело: Politico