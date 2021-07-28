Праздник — это когда люди не плачут. Зеленский раскритиковал крестный ход РПЦ в Киеве

https://racurs.ua/n158008-zelenskiy-raskritikoval-krestnyy-hod-rpc-v-kieve.html

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Президент Владимир Зеленский раскритиковал организацию крестного хода в Киеве 27 июля. Он считает, что его организаторы и власть Киева не обеспечили соблюдение карантинных мероприятий в столице среди верующих-участников.

Такое заявление Зеленский сделал на брифинге во время заседания форума «Украина 30» 28 июля.

Был ход у нас. 55 тыс. человек. Можно по-разному к нему относиться. Я понимаю, что это праздник. Но от киевской власти я не видел коммуникаций. Все боятся и не хотят людям сказать, что надо быть осторожными. Я масок там не видел на видео. Неужели это так сложно? В Лавре и возле нее люди ночевали. Большое количество пожилых людей. Полиция им воду давала. Это должен быть праздник, после которого люди не плачут, — сказал президент.

Напомним, что Русская православная церковь отказалась от «крестного хода» в Москве. От массового мероприятия в честь 1033-летия крещения Руси в Киеве отказалась и Православная церковь Украины. УПЦ Московского патриархата 27 июля вывела на улицы столицы более 55 тыс. человек, а в самой церкви говорят о более 350 тыс.

Люди не соблюдали предусмотренной карантинными ограничениями дистанции, большинство из них были без масок.

На вопрос журналистки «Укринформа» о соблюдении карантинных ограничений при таком количестве лиц одна из участниц «крестного хода» из Николаевской области ответила, что «если душа будет здоровой, будет здоровым и тело».

Людей из разных регионов Украины свозили в Киев автобусами, а оплачивали это якобы нардеп Вадим Новинский и ОПЗЖ, а также официально митрополия УПЦ МП.