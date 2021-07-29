Зеленский собрал Конгресс общин в противовес форуму Кличко

https://racurs.ua/n158085-zelenskiy-sobral-kongress-obschin-v-protivoves-forumu-klichko.html

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Муниципальный форум Ассоциации городов Украины, которую возглавляет мэр Киева Виталий Кличко, нацелен на местное самоуправление. Президент Владимир Зеленский хочет его разделить и усилить свое влияние, поэтому в противовес провел панель по децентрализации форума «Украина 30».

Об этом пишет «Зеркало недели».

Участие в муниципальном форуме приняли не только полтысячи руководителей общин, членов АГУ, депутатов местных советов, но и председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков.

Украинский муниципальный форум, инициированный Ассоциацией городов Украины, проводится уже 16 лет.

Банковая 28−29 июля проводит посвященную децентрализации панель на форуме «Украина 30», которую открыл президент Зеленский.

Ранее глава государства был приглашен на форум Ассоциации городов Украины. Зеленский приглашение отклонил и перенес собственное мероприятие, чтобы оно совпадало по времени с мероприятием Кличко, сообщает издание. В последний день форума в Одессе Зеленский торопливо собрал Конгресс местных и региональных советов, который является копией АГУ.

В «Зеркале недели» отметили, что альтернативное мероприятие президента не получило международной поддержки: представители Совета Европы получили от ОПУ приглашение на президентский форум «Украина 30», однако не приняли предложение.

Генсек Конгресса местных и региональных властей Совета Европы Андреас Кифер, спецуполномоченный Германии по вопросам реформ в Украине Георг Мильбрадт, депутат Европарламента Виола фон Крамон-Таубадель приняли участие в форуме Кличко.

Источник: «Зеркало недели»