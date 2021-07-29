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Ракурс
Пожар в Турции. Фото: Euronews

Пожар в Турции охватил популярные курорты, есть погибшие (ФОТО, ВИДЕО)

29 июл 2021, 16:36
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Пожар в Турции, который вспыхнул 28 июля вблизи города Манавгат, приблизился к популярным курортным городам Бодрум, Мармарис и Ичмелер.

Жертвами стихии уже стали три человека. О новых очагах возгорания сообщил министр сельского и лесного хозяйства Бекир Пакдемирли.

Огромное пламя и туристический городок разделяет менее 100 метров. На тушение пожара в Мармарисе прибыли 30 пожарных автомобилей, пять вертолетов и самолет. В результате пожара в Манавгате уже погибли трое граждан Турции. Также от стихии пострадали 122 человека, 58 из них оказывается медицинская помощь.

Пожар в Турции. Фото: EuronewsГубернатор провинции Мугла Орхан Тавли отметил, что спасательные службы пытаются сдержать распространение огня. По его словам, власти проводят эвакуацию в части населенных пунктов.

Пожар в Турции. Фото: EuronewsВ отелях отдыхающих просят собрать самые необходимые вещи и документы и ожидать указаний у ресепшена отеля. Для тушения пожаров подготовили много воды и отключили электричество, работают только генераторы.


Пожар в Турции. Фото: Euronews

Напомним, ранее мы сообщали, что пожар уничтожил небольшой городок в Канаде. Возгорание произошло после трех дней рекордных температур — термометры показывали почти +50° тепла.

Источник: Ракурс


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