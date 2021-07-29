Пожар в Турции. Фото: Euronews

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Пожар в Турции, который вспыхнул 28 июля вблизи города Манавгат, приблизился к популярным курортным городам Бодрум, Мармарис и Ичмелер.

Жертвами стихии уже стали три человека. О новых очагах возгорания сообщил министр сельского и лесного хозяйства Бекир Пакдемирли.

Огромное пламя и туристический городок разделяет менее 100 метров. На тушение пожара в Мармарисе прибыли 30 пожарных автомобилей, пять вертолетов и самолет. В результате пожара в Манавгате уже погибли трое граждан Турции. Также от стихии пострадали 122 человека, 58 из них оказывается медицинская помощь.

Губернатор провинции Мугла Орхан Тавли отметил, что спасательные службы пытаются сдержать распространение огня. По его словам, власти проводят эвакуацию в части населенных пунктов.

В отелях отдыхающих просят собрать самые необходимые вещи и документы и ожидать указаний у ресепшена отеля. Для тушения пожаров подготовили много воды и отключили электричество, работают только генераторы.

Напомним, ранее мы сообщали, что пожар уничтожил небольшой городок в Канаде. Возгорание произошло после трех дней рекордных температур — термометры показывали почти +50° тепла.