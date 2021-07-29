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Ракурс
«Голос» под демарш части партии исключил семь нардепов - названы имена

«Голос» под демарш части партии исключил семь нардепов — названы имена

29 июл 2021, 16:35
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Съезд «Голоса», который проигнорировала часть парламентариев, а некоторые партийцы устроили демарш, решил исключить из состава политической силы семь народных депутатов.

Об этом во время брифинга заявила лидер партии, нардеп Кира Рудык, которую обвиняют в узурпации власти в «Голосе» и сотрудничестве с офисом Зеленского.

В дальнейшем строить совместную политическую силу нет возможности, один из делегатов съезда поставил вопрос о том, чтобы исключить этих коллег из партии… Съезд принял это решение и мы движемся дальше, — заявила Рудык, пишет УП.

Съезд решил исключить семь нардепов из партии «Голос»:

  • Александру Устинову,

  • Ольгу Стефанишину,

  • Романа Лозинского,

  • Ярослава Юрчишина,

  • Владимира Цабаля,

  • Юлию Клименко,

  • Соломию Бобровскую.

По словам Рудык, у партии «Голос» нет ценностных противоречий с коллегами по фракции. Также она назвала экс-коллег «эффективными и хорошими представителями украинской политики».

На съезде партии присутствовали только 22 делегата.


Ранее депутат Устинова заявила, что большинство парламентариев не будут участвовать в съезде партии «Голос» 29 июля и покидают ряды политсилы. По ее словам, съезд «Голоса» — это «очередная профанация руководства и цементирование контроля Рудык над партией». Устинова также написала заявление о выходе из политсилы. Такое же заявление написали Юрчишин и Стефанишина.

Напомним, часть депутатов из фракции «Голос» обвинили Киру Рудык в узурпации власти в партии и выразили недоверие ей и нардепу Ярославу Железняку.

Источник: Ракурс


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