«Голос» под демарш части партии исключил семь нардепов - названы имена

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Съезд «Голоса», который проигнорировала часть парламентариев, а некоторые партийцы устроили демарш, решил исключить из состава политической силы семь народных депутатов.

Об этом во время брифинга заявила лидер партии, нардеп Кира Рудык, которую обвиняют в узурпации власти в «Голосе» и сотрудничестве с офисом Зеленского.

В дальнейшем строить совместную политическую силу нет возможности, один из делегатов съезда поставил вопрос о том, чтобы исключить этих коллег из партии… Съезд принял это решение и мы движемся дальше, — заявила Рудык, пишет УП.

Съезд решил исключить семь нардепов из партии «Голос»:

Александру Устинову,

Ольгу Стефанишину,

Романа Лозинского,

Ярослава Юрчишина,

Владимира Цабаля,

Юлию Клименко,

Соломию Бобровскую.

По словам Рудык, у партии «Голос» нет ценностных противоречий с коллегами по фракции. Также она назвала экс-коллег «эффективными и хорошими представителями украинской политики».

На съезде партии присутствовали только 22 делегата.

Ранее депутат Устинова заявила, что большинство парламентариев не будут участвовать в съезде партии «Голос» 29 июля и покидают ряды политсилы. По ее словам, съезд «Голоса» — это «очередная профанация руководства и цементирование контроля Рудык над партией». Устинова также написала заявление о выходе из политсилы. Такое же заявление написали Юрчишин и Стефанишина.

Напомним, часть депутатов из фракции «Голос» обвинили Киру Рудык в узурпации власти в партии и выразили недоверие ей и нардепу Ярославу Железняку.