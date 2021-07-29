Из «Голоса» бегут с заявлениями на туалетной бумаге. Фото: kor.ill.in.ua

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Ракурс

Народный депутат от партии «Голос» Ольга Стефанишина написала заявление о выходе из партии на клочке туалетной бумаги.

Парламентарий просит исключить ее из членов политической силы. Она добавила, что большинство нардепов не будут принимать участия в съезде «Голоса», который состоится 29 июля, и покидают партию. Стефанишина заявила, что руководство «Голоса» игнорирует мнение большинства членов партии. Об этом она написала на собственной странице в Facebook.

К сожалению, руководство в лице Киры Рудык и контролируемый ею политический совет голоса искусственно создали условия, при которых 75% партийцев и местных депутатов не будут представлены на съезде. Съезд формировался исходя не из количества партийцев и депутатов, представленных в местных общинах, а по лояльности к руководству, — написала нардеп.

Стефанишина напомнила, что несколько месяцев назад 75% партийцев и большинство ячеек «Голоса» публично призвали руководство партии Киры Рудик уйти с руководящих должностей и избрать новое руководство на прозрачных демократических внутрипартийных выборах.

Напомним, парламентская фракция «Голоса» окончательно раскололась на две части еще 16 июня. Тогда 10 депутатов — Роман Лозинский, Александра Устинова, Андрей Шараськин, Соломия Бобровская, Юлия Клименко, Наталья Пипа, Ольга Стефанишина, Владимир Цабаль, Ярослав Юрчишин и Галина Васильченко — создали депутатскую группу «Справедливость». Депутаты считают, что руководство партии во главе с Кирой Рудик «перешли красные линии» и «предало интересы избирателей».

Сегодня, 29 июля, депутат «Голоса» Александра Устинова написала заявление о выходе из партии. Парламентарий заявила, что большинство депутатов не будут участвовать в съезде партии и покидают партию.