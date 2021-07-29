Із «Голосу» втікають із заявами на туалетному папері. Фото: kor.ill.in.ua

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Народний депутат від партії «Голос» Ольга Стефанишина написала заяву про вихід із партії на клаптику туалетного паперу.

Парламентар просить виключити її з членів політичної сили. Вона додала, що більшість нардепів не братимуть участі у з’їзді «Голосу», який відбудеться 29 липня, та залишають партію. Стефанишина заявила, що керівництво «Голосу» ігнорує думку більшості членів партії. Про це вона написала на власній сторінці у Facebook.

На жаль, керівництво в особі Кіри Рудик та контрольована нею політична рада Голосу штучно створили умови, за яких 75% партійців та місцевих депутатів не будуть представлені на з’їзді. З’їзд формувався виходячи не з кількості партійців та депутатів, представлених у місцевих громадах, а за лояльністю до керівництва, — написала нардеп.

Стефанишина нагадала, що кілька місяців тому 75% партійців та більшість осередків «Голосу» публічно закликали керівництво партії Кіри Рудик піти з керівних посад та обрати нове керівництво на прозорих демократичних внутріпартійних виборах.

Нагадаємо, парламентська фракція «Голосу» остаточно розкололася на дві частини ще 16 червня. Тоді 10 депутатів — Роман Лозинський, Олександра Устінова, Андрій Шараськін, Соломія Бобровська, Юлія Клименко, Наталія Піпа, Ольга Стефанишина, Володимир Цабаль, Ярослав Юрчишин і Галина Васильченко — створили депутатську групу «Справедливість». Депутати вважають, що керівництво партії на чолі з Кірою Рудик «перейшло червоні лінії» і «зрадило інтереси виборців».

Сьогодні, 29 липня, депутат «Голосу» Олександра Устінова написала заяву про вихід із партії. Парламентар заявила, що більшість депутатів не братимуть участь у з’їзді партії та залишають партію.