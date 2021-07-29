Землетрус. Фото: istock

https://racurs.ua/ua/n158071-rekordno-potujnyy-zemletrus-na-alyasci-stvoryv-zagrozu-cunami-video.html

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Землетрус на Алясці, який був зафіксований у четвер, 29 липня, став найсильнішим у Північній Америці з 1964 року.

Коливання земної поверхні є найпотужнішими на материку за останні 57 років. Про це повідомляє CNN.

Геологічна служба США повідомляє, що магнітуда підземних поштовхів сягала 8,2. Далі було безліч афтершоків. Землетрус стався на південний схід від Перрівілля.

Місцеві жителі застали потужний землетрус — у людей тремтіли предмети в будинку, а місцями провалився асфальт.

Зазначимо, що Аляска розташована в так званому Тихоокеанському вулканічному вогняному кільці — весь гірський регіон від півострова Аляска й до південної Каліфорнії є зоною підвищеної вулканічної активності, тому землетрус для цих територій не є рідкістю.

Синоптики попереджають, що після сильного землетрусу на Аляску може насунутися потужне цунамі, спровоковане підземними поштовхами. Цунамі очікують уже протягом декількох годин.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що землетрус зафіксувала 8 червня сейсмічна станція, розташована в селі Пасічна Надвірнянського району Івано-Франківської області. Зазначається, що магнітуда землетрусу склала близько 2,6 за шкалою Ріхтера, тобто воно належить до дуже слабких. Такі землетруси зазвичай не відчуваються.

Джерело: CNN