«Листи щастя» на півзарплати — Екс-міністр про зимові платіжки за опалення

https://racurs.ua/ua/n158070-lysty-schastya-na-pivzarplaty-eks-ministr-pro-zymovi-platijky-za-opalennya.html

Ракурс

Екс-міністр фінансів пророкує українцям нові платіжки за опалення і закликає «готувати сані з літа», оскільки Україна «знову ризикує мерзнути взимку».

Звільнений зі скандалом рік тому Ігор Уманський вважає, що влада систематично робить вигляд, ніби готується до опалювального сезону, який «вже не за горами».

На своїй сторінці у Фейсбук екс-міністр запевнив, що українці знову отримуватимуть комунальні «листи щастя» на півзарплати.

Уманський пояснює, що комунальні котельні опалюються природнім газом, а він подорожчав майже вдвічі.

«Нафтогаз» намагається зафіксувати високі ціни на газ на чотири (!) роки наперед. Уряд геть нічого не робить, аби забезпечити економіку більш дешевим пальним. Отже, населенню таки доведеться стикнутися із подорожчанням опалення у півтора-два рази, — написав екс-посадовець.

Він іронізує: колись підготовка до зими перетворювалась на своєрідний ритуал, коли влада переймалася, чи достатньо вугілля накопичено на складах станцій і чи не буде опалення занадто дорогим.

Але ті ганебні часи вже в минулому. Тепер влада їде відпочивати, а українці нехай вирішують свої проблеми власноруч, — написав Уманський.

Він нагадав, що торік «Центренерго» та ДТЕК забезпечили ТЕЦи недостатньою кількістю вугілля, але влада це не проконтролювала. Згодом настала холодна зима і вугілля почало стрімко закінчуватися. Виник дефіцит електроенергії, тому довелося екстрено купувати енергію в Білорусі. А ще — купувати вугілля дорожче, що спричинило величезні збитки в енергетиці. Але ані ДТЕК, ані справжніх винуватців не покарали.

На думку Уманського, нині можна помітити передумови для наступної енергетичної кризи.