Українців попередили про можливі повені. Фото: СіД

https://racurs.ua/ua/n158068-u-karpatah-chekaut-velyku-vodu-dsns-poperedyla-pro-poveni.html

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Сильні зливи в Україні можуть призвести до формування повеней.

Сьогодні ввечері, 29 липня, та 30 липня очiкується формування дощових паводкiв з підйомом рiвнiв води.

Вода підніматиметься, але без негативних наслідків на річках басейнів Прута, Сірету на 0,2−0,7 м. На 0,3−1,3 м очікується підйом води на гiрських притоках Днiстра у Львiвській та Iвано-Франкiвській області. А на малих водотоках та верхів’ях рiчок Закарпаття вода у річках може піднятися на 0,5−1,0 м. Про це повідомляє український Гідрометцентр.

У Державній службі з надзвичайних ситуацій попередили, що у мiсцях проходження сильних злив можливе формування значного мiсцевого та схилового стоку. Це може призвести до затоплення понижених ділянок в населених пунктах, а в гiрських районах можуть формуватися селеві потоки та зсуви ґрунту.

Нагадаємо, в Гідрометцентрі обіцяли, що 29 липня погода в Україні погіршиться в майже у всіх областях. Сильні дощі, грози, град та шквали очікуються по всій країні, крім південних регіонів. А в західних та центральних областях синоптики прогнозували в окремих районах град та шквали 15−20 м/с.

У Миколаївській, Запорізькій, Одеській та Херсонській області опадів не обіцяли, але тут очікується сильна спека. Вдень стовпчики термометрів покажуть 30−35° за Цельсієм.