Ляшко. Фото: istock

https://racurs.ua/ua/n158069-prymusovu-covid-vakcynaciu-v-moz-gotovi-poshyryty-ne-lyshe-na-pedagogiv.html

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Вакцинація в Україні може стати примусовою для деяких категорій громадян у тому випадку, якщо відбудеться посилення карантину.

Таку заяву зробив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко під час прес-конференції «Україна 30».

За його словами, наразі потреби в примусовій вакцинації немає, але у випадку значного поширення коронавірусу, таке правило можуть запровадити, і воно стосуватиметься не лише шкіл. Кого ще щепитимуть примусово, він не уточнив.

Учора ми урядом схвалили зміни в постанові про карантин, якими передбачили одну таку особливість, — навчальні заклади, коли область буде переходити з «зеленої» зони в «жовту», «помаранчеву» або «червону», зможуть працювати… якщо понад 80% педагогічного складу вакциновано проти COVID-19. Такі ініціативи, я думаю, будуть з’являтися й надалі, — заявив Ляшко.

Він додав, що наразі вакцинація в Україні є безкоштовною та добровільною. Препаратів для щеплення достатньо, тому все залежить від особистої волі громадян.

Як відомо, майже 20 країн віднесли педагогів до пріоритетної групи вакцинації на третьому етапі цього процесу. Серед них опинилася й Україна. Це також стосується низки країн Латинської Америки, таких як Бразилія, Еквадор, Гватемала та Венесуела, а також деякі країни з високим рівнем доходу, зокрема Ірландію та Італію.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що обов’язкова вакцинація медиків в Україні може призвести до масштабних страйків та протестів. Пріоритетними способами збільшити кількість вакцинованих залишається просвітницька робота та переконання, але не примус, вважають у МОЗ.