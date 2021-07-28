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Обов’язкова вакцинація медиків призведе до страйків. Фото: istock

Обов’язкова вакцинація медиків призведе до страйків, вважають у МОЗ

28 лип 2021, 12:19
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Обов’язкова вакцинація медиків в Україні може призвести до масштабних страйків та протестів.

Пріоритетними способами збільшити кількість вакцинованих залишається просвітницька робота та переконання, але не примус. Про це заявив голова Національної технічної групи експертів з імунопрофілактики Федір Лапій, передає «РБК-Україна».

Він заявив, що у випадку запровадження обов’язкової вакцинації більшість медиків вийдуть страйкувати те не щепитимуться від інфекції.

Це буде приводом для страйків, головлікарі скажуть, що «нагорі» взагалі з глузду з’їхали: що, вони не повинні реаніматолога або медсестру тепер пускати на роботу через її відмову вакцинуватися?, — сказав експерт.

Він наголосив, що частина медиків, попри просвітницьку роботу, залишаться на своїх позиціях — «ми краще принесемо жертвопринесення, ніж пройдемо вакцинацію».


Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що запровадити обов’язкову вакцинацію від коронавірусу, але не для всіх, пропонують у Міністерстві охорони здоров’я. У відомстві пропонують не допускати невакцинованих від коронавірусу дітей до школи. Також пропонують обов’язкову вакцинацію для частини дорослого населення.

Джерело: РБК-Україна

Джерело: Ракурс


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