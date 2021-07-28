Підвищення ціни електроенергії відтягнуть на місяць, питання винесуть на РНБО, фото — pixabay

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Ракурс

Кабмін хоче зберегти фіксовану ціну на електроенергію для населення ще на місяць. Уряд має намір прийняти таке рішення сьогодні.

Міністри можуть продовжити до 31 серпня дію спеціальних зобов’язань (ПСО) для учасників ринку електричної енергії, щоб до кінця літа діяв тариф на рівні 1,68 грн за кВт*год.

Але від планів щодо підвищення тарифу уряд не відмовляється, повідомляє «Інтерфакс-Україна». Рішення про продовження дії фіксованих цін внесено до порядку денного засідання уряду в середу.

Це зроблено «з огляду на необхідність продовження захисту побутових споживачів від різкого підвищення цін на електроенергію».

Президент України Володимир Зеленський 28 липня заявив, що Рада національної безпеки і оборони (РНБО) розгляне питання тарифів на електроенергію для населення. На його думку, для деяких категорій ціни мають бути нижчими за 1,68 грн за кіловат.

На брифінгу президент заявив, що має намір не підвищувати «ціни на електроенергію для людей».

За його словами, українців скоро проінформують про ухвалені рішення. Зеленський ініціював винесення питання на засідання РНБО цього тижня.

Вважаю, що у нас є населення, яке не може собі дозволити платити навіть 1,68 гривень. Тому РНБО розглядатиме це питання і розглядатиме можливе зниження ціни на електроенергію для цих категорій населення, — сказав президент.

Раніше повідомлялося, що липень стане останнім місяцем, коли тариф на оплату електроенергії залишається низьким — 1,68 грн/кВт-год. З 1 серпня в силу вступить оновлена модель механізму спеціальних зобов’язань щодо забезпечення електроенергією населення (ПСО).

Редакція чинної постанови спливала 31 липня, а значить з 1 серпня електротарифи могли значно вирости.

29 червня Кабмін продовжив дію фіксованої ціни на електрику для населення і ряду інших споживачів у розмірі 1,68 грн за кВт-год до 1 серпня.

«Ракурс» повідомляв, що у НКРЕКП не бачать альтернатив поступовому «вирівнюванню» тарифів для промисловості та населення.