Повышение цены электроэнергии оттянут на месяц, вопрос будет вынесен на СНБО

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Ракурс

Кабмин хочет сохранить фиксированную цену на электроэнергию для населения еще на месяц. Правительство намерено принять такое решение сегодня.

Министры могут продолжить до 31 августа действие специальных обязательств для участников рынка электрической энергии, чтобы к концу лета действовал тариф на уровне 1,68 грн за кВт*ч.

Но от планов по повышению тарифа правительство не отказывается, сообщает «Интерфакс-Украина». Решение о продлении действия фиксированных цен внесен в повестку дня заседания правительства в среду.

Это сделано «в связи с необходимостью продолжения защиты бытовых потребителей от резкого повышения цен на электроэнергию».

Президент Украины Владимир Зеленский 28 июля заявил, что Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) рассмотрит вопрос тарифов на электроэнергию для населения. По его мнению, для некоторых категорий цены должны быть ниже 1,68 грн за киловатт.

На брифинге президент заявил, что намерен не повышать «цены на электроэнергию для людей».

По его словам, украинцев скоро проинформируют о принятых решениях. Зеленский инициировал вынесение вопроса на заседание СНБО на этой неделе.

Считаю, что у нас есть население, которое не может себе позволить платить даже 1,68 грн. Поэтому СНБО будет рассматривать этот вопрос и рассматривать возможное снижение цены на электроэнергию для этих категорий населения, — сказал президент.

Ранее сообщалось, что июль станет последним месяцем, когда тариф на оплату электроэнергии остается низким — 1,68 грн/кВт-час. С 1 августа в силу вступит обновленная модель механизма специальных обязательств по обеспечению электроэнергией населения.

С 1 августа электротарифы могли значительно вырасти. 29 июня Кабмин продлил действие фиксированной цены на электричество для населения и ряда других потребителей в размере 1,68 грн за кВт-ч до 1 августа.

«Ракурс» сообщал, что в нацрегуляторе не видят альтернативы постепенному «выравниванию» тарифов для промышленности и населения.