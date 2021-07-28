«Крымская платформа» - сколько стран присоединились и о чем декларация

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«Крымская платформа» — саммит, проведение которого запланировано на 23 августа, объединит 28 государств и международных организаций. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время брифинга 28 июля по случаю первой годовщины основания Люблинского треугольника.

28 государств и международных организаций подтвердили участие в саммите «Крымской платформы». Это будет беспрецедентное международное мероприятие в истории Украины. Еще никогда такое количество государств не собиралась в Украине для проведения подобного мероприятия на уровне президентов, премьеров, руководителей парламентов, членов правительств, — сказал Кулеба.

Вместе с тем главный дипломат Киева не назвал страны, которые подтвердили участие в саммите, однако указал, что ожидается участие всех ведущих государств-партнеров Украины в Европе и Северной Америке. По словам главы внешнеполитического ведомства, Киеву удалось сформировать ядро международной коалиции за освобождение Крыма.

Кроме этого, страны-участницы первого саммита практически завершили согласование Крымской декларации — документа, который должен быть провозглашен по итогам саммита.

Уже почти согласована Крымская декларация. Это итоговый документ саммита, который зафиксирует принципиально важные для Украины положения… Мы уже на финишной прямой к успеху «Крымской платформы», — отметил Кулеба.



По его словам, также готовится долгосрочная концепция работы платформы по пяти приоритетным направлениям — политика непризнания противоправной аннексии Крыма, санкции, безопасность в Азово-Черноморском регионе, защита прав человека и соблюдение международного гуманитарного права, экологические и экономические последствия аннексии.

Напомним, Кулеба также заявил, что Крым для России «уже стал чемоданом без ручки, а „Крымская платформа“ превратит его в неподъемную ношу».