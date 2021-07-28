“Кримська платформа” - скільки країн приєдналися і про що декларація

https://racurs.ua/ua/n158011-krymska-platforma-skilky-krayin-pryiednalysya-i-pro-scho-deklaraciya.html

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«Кримська платформа» — саміт, проведення якого заплановано на 23 серпня, об'єднає 28 держав і міжнародних організацій. Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба під час брифінгу 28 липня з нагоди першої річниці заснування Люблінського трикутника.

28 держав і міжнародних організацій підтвердили участь у саміті «Кримської платформи». Це буде безпрецедентний міжнародний захід в історії України. Ще ніколи така кількість держав не збиралася в Україні для проведення подібного заходу на рівні президентів, прем'єрів, очільників парламентів, членів урядів, — сказав Кулеба.

Разом з тим головний дипломат Києва не назвав країни, які підтвердили участь у саміті, однак вказав, що очікується участь усіх провідних держав-партнерів України в Європі і Північній Америці. За словами глави зовнішньополітичного відомства, Києву вдалося сформувати ядро міжнародної коаліції за звільнення Криму.

Окрім цього, країни-учасниці першого саміту практично завершили узгодження Кримської декларації — документа, який має бути проголошений за підсумками саміту.

Вже майже узгоджена Кримська декларація. Це підсумковий документ саміту, який зафіксує принципово важливі для України положення… Ми вже на фінішній прямій до успіху «Кримської платформи», — зазначив Кулеба.



За його словами, також готується довгострокова концепція роботи платформи за п’ятьма пріоритетними напрямками — політика невизнання протиправної анексії Криму, санкції, безпека в Азово-Чорноморському регіоні, захист прав людини і дотримання міжнародного гуманітарного права, екологічні та економічні наслідки анексії.

Нагадаємо, Кулеба також заявив, що Крим для Росії «вже став валізою без ручки, а „Кримська платформа“ перетворить його на непідйомну ношу».