Крим для Росії, як чемодан без ручки — Кулеба

https://racurs.ua/ua/n158009-krym-dlya-rosiyi-yak-chemodan-bez-ruchky-kuleba.html

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Крим для Росії — це чемодан без ручки. Таку заяву зробив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба під час брифінгу 28 липня з нагоди першої річниці заснування Люблінського трикутника.

Крим для Росії вже став чемоданом без ручки, а після саміту «Кримської платформи» стане ще й непідйомною ношею, — переконаний головний дипломат Києва.

Він також додав, що Москва нині широко застосовує різні методи впливу на владу у багатьох країнах, щоб ті відмовилися від участі у «Кримській платформі».

Нагадаємо, раніше глава МЗС вже констатував, що Москва шантажує та погрожує іншим державам, вимагаючи не брати участі в українському саміті.

«Кримську платформу» ініціювали як міжнародний координаційний механізм для повернення питання анексованого півострова до порядку денного, захисту прав людини в Криму та сприяння деокупації української території.