Крым для России, как чемодан без ручки — Кулеба

https://racurs.ua/n158009-krym-dlya-rossii-kak-chemodan-bez-ruchki-kuleba.html

Ракурс

Крым для России — это чемодан без ручки. Такое заявление сделал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время брифинга 28 июля по случаю первой годовщины основания Люблинского треугольника.

Крым для России уже стал чемоданом без ручки, а после саммита «Крымской платформы» станет еще и неподъемной ношей, — убежден главный дипломат Киева.

Он также добавил, что Москва сейчас широко применяет различные методы воздействия на власть во многих странах, чтобы те отказались от участия в «Крымской платформе».

Напомним, ранее глава МИД уже констатировал, что Москва шантажирует и угрожает другим государствам, требуя не принимать участия в украинском саммите.

«Крымскую платформу» инициировали как международный координационный механизм для возвращения вопроса аннексированного полуострова в повестку дня, защиты прав человека в Крыму и содействия деоккупации украинской территории.