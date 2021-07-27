Тезис Путина о “едином народе” разделяют сторонники УПЦ МП и ОПЗЖ - опрос

https://racurs.ua/n157970-tezis-putina-o-edinom-narode-razdelyaut-storonniki-upc-mp-i-opzj-opros.html

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Тезис президента страны-агрессора РФ Владимира Путина о том, что «россияне и украинцы — один народ» разделяют сторонники УПЦ Московского патриархата, а также пророссийских политсил ОПЗЖ, партий Мураева и Шария. Таковы результаты опроса, проведенного социологической группой «Рейтинг» в течение 23−25 июля.

55% опрошенных согласились с недавним заявлением Путина, что «россияне и украинцы — один народ, который относится к одному историческому и духовному пространству», 41% - с этим согласны, — говорится в сообщении социологов.

На Востоке, а также среди прихожан УПЦ МП, с таким мнением согласны более 60% респондентов. В то же время более 70% жителей западных областей, наоборот, несогласии с бредом Путина.

Более 80% избирателей «Оппозиционной платформы при жизни», партий Мураева и Шария соглашаются с тезисом о «едином народе», — добавили социологи.

Также 75% опрошенных считают Украину преемницей Киевской Руси. России такую честь отводят 8%, а 9% - не считают правопреемницей ни одну из двух стран.

Для всех возрастных групп преемницей Киевской Руси является Украина, однако среди жителей Востока и избирателей ОПЗЖ, партий Мураева и Шария таких меньше половины, — подытожили в «Рейтинге».



Напомним, в опросе участвовали 2,5 тыс. украинцев возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Ошибка репрезентативности исследования не превышает 2%.