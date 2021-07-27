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Ракурс
«Командир титушек» Антимайдана Крысин избежал ответственности по трем статьям

«Командир титушек» Антимайдана Крысин избежал ответственности по трем статьям

27 июл 2021, 12:49
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Дарницкий райсуд Киева освободил организатора титушок на Майдане Юрия Крысина от уголовной ответственности по трем статьям.

Речь идет об обвинениях в похищении активиста Евромайдана, хулиганстве и препятствовании митингам, сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на адвоката Крысина Татьяну Гнатюк.

Суд удовлетворил ходатайство защиты и освободил Крысина от ответственности по некоторым обвинениям в связи с истечением срока давности. Но рассмотрение дела по статье о пытках продолжается.

Адвокат заверила, что освобождение от ответственности предусмотрено законом. Крысин все еще продолжает оставаться под стражей.

Напомним, Верховный суд 10 сентября 2019 года оставил в силе приговор Крысину — пять лет тюрьмы за соучастие в убийстве журналиста Вячеслава Веремия во время протестов на Майдане.


22 декабря 2017 года Шевченковский райсуд Киева признал Крысина виновным в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Суд первой инстанции назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на четыре года.

В феврале 2014 года «командир титушек» за денежное вознаграждение от неустановленного лица участвовал в препятствовании участникам мирных акций на Евромайдане. 18 февраля 2014 года Крысин вместе с сообщниками напали на журналиста газеты «Вести» Вячеслава Веремия и убили его.

Источник: Ракурс


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