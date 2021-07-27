Командир "тітушок" Антимайдану Крисін уник відповідальності за трьома статтями

https://racurs.ua/ua/n157969-komandyr-titushok-antymaydanu-krysin-unyk-vidpovidalnosti-za-troma-stattyamy.html

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Дарницький райсуд Києва звільнив організатора тітушок на Майдані Юрія Крисіна від кримінальної відповідальності за трьома статтями.

Йдеться про звинуваченнями у викраденні активіста Євромайдану, хуліганство та перешкоджання мітингам, повідомляє «РБК-Україна» з посиланням на адвоката Крисіна Тетяну Гнатюк.

Суд задовольнив клопотання захисту і звільнив Крисіна від відповідальності за деякими звинуваченнями у зв’язку із закінченням терміну давності. Але розгляд справи за статтею про тортури триває.

Адвокат запевнила, що звільнення від відповідальності передбачене законом. Крисін все ще продовжує залишатися під вартою.

Нагадаємо, Верховний суд 10 вересня 2019 року залишив у силі вирок Крисіну — п’ять років в’язниці за співучасть у вбивстві журналіста В’ячеслава Веремія під час протестів на Майдані.

22 грудня 2017 року Шевченківський райсуд Києва визнав Крисіна винуватим у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Суд першої інстанції призначив Крисіну покарання у виді позбавлення волі строком на чотири роки. Також суд ухвалив вирок у відповідності до ст. 75 (звільнення від відбування покарання з випробуванням) КК України.

У лютому 2014 року «командир тітушок» за грошову винагороду від невстановленої особи брав участь у перешкоджанні учасникам мирних акцій на Євромайдані. 18 лютого 2014 року Крисін разом зі спільниками напали на журналіста газети «Вести» В’ячеслава Веремія та вбили його.