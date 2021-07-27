Донька принца Гаррі і Меган Маркл офіційно претендує на престол

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Ракурс

Лілібет Діану Маунтбеттен-Віндзор — доньку скандального британського принца Гаррі та Меган Маркл — офіційно внесли до списку спадкоємців королівського престолу Великої Британії.

Про це пише Daily Mail, зазначаючи, що ще кілька днів тому у переліку спадкоємців престолу королеви Єлизавети ІІ згадка про Лілібет була відсутня. Після того, як преса звернула на це увагу, дочку герцога Сассекського, додали у королівський список.

Це сталося через сім тижнів після народження Лілібет Діани. Нині вона посідає восьме місце в черзі на трон. Її брат Арчі перебуває на сьомому місці, а батько Гаррі — на шостому.

Зазначається, що Меган Маркл у списку немає, оскільки вона не народилася в королівській родині, так само як і дружина принца Вільяма герцогиня Кембриджська Кейт Міддлтон.

Наразі першим у черзі на британський престол є 72-річний син Єлизавети ІІ — принц Чарльз. Другим йде його син й брат принца Гаррі — принц Вільям. Місця з третього по пʼяте займають його діти — принц Джордж, принцеса Шарлотта та принц Луї.

Джерело: Daily Mail.