Донька принца Гаррі і Меган Маркл офіційно претендує на престол (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n157968-donka-prynca-garri-i-megan-markl-oficiyno-pretenduie-na-prestol-foto.htmlРакурс
Лілібет Діану Маунтбеттен-Віндзор — доньку скандального британського принца Гаррі та Меган Маркл — офіційно внесли до списку спадкоємців королівського престолу Великої Британії.
Про це пише Daily Mail, зазначаючи, що ще кілька днів тому у переліку спадкоємців престолу королеви Єлизавети ІІ згадка про Лілібет була відсутня. Після того, як преса звернула на це увагу, дочку герцога Сассекського, додали у королівський список.
Це сталося через сім тижнів після народження Лілібет Діани. Нині вона посідає восьме місце в черзі на трон. Її брат Арчі перебуває на сьомому місці, а батько Гаррі — на шостому.
Зазначається, що Меган Маркл у списку немає, оскільки вона не народилася в королівській родині, так само як і дружина принца Вільяма герцогиня Кембриджська Кейт Міддлтон.
Наразі першим у черзі на британський престол є 72-річний син Єлизавети ІІ — принц Чарльз. Другим йде його син й брат принца Гаррі — принц Вільям. Місця з третього по пʼяте займають його діти — принц Джордж, принцеса Шарлотта та принц Луї.
Джерело: Daily Mail.