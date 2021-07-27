Дочь принца Гарри и Меган Маркл официально претендует на престол

https://racurs.ua/n157968-doch-princa-garri-i-megan-markl-oficialno-pretenduet-na-prestol-foto.html

Ракурс

Лилибет Диану Маунтбэттен-Виндзор — дочь скандального британского принца Гарри и Меган Маркл — официально внесли в список наследников королевского престола Великобритании.

Об этом пишет Daily Mail, отмечая, что еще несколько дней назад в перечне наследников престола королевы Елизаветы II упоминание о Лилибет отсутствовало. После того, как пресса обратила на это внимание, дочь герцога Сассекского, добавили в королевский список.

Это произошло спустя семь недель после рождения Лилибет Дианы. Сейчас она занимает восьмое место в очереди на трон. Ее брат Арчи находится на седьмом месте, а отец Гарри — на шестом.

Отмечается, что Меган Маркл в списке нет, поскольку она не родилась в королевской семье, так же как и жена принца Уильяма герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон.

Сейчас первым в очереди на британский престол является 72-летний сын Елизаветы II — принц Чарльз. Вторым идет его сын и брат принца Гарри — принц Уильям. Места с третьего по пятое занимают его дети — принц Джордж, принцесса Шарлотта и принц Луи.

Источник: Daily Mail