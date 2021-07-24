Принц Гарри напишет четыре книги за 40 млн долл., одну - после смерти королевы

https://racurs.ua/n157853-princ-garri-napishet-chetyre-knigi-za-40-mln-doll-odnu-posle-smerti-korolevy.html

Ракурс

Принц Гарри готовится выдать не одну книгу, как сообщали СМИ ранее, а четыре. Об этом говорится в соглашении, которое герцог Сассекский подписал с издателями. По данным британского таблоида Daily Mail, одна из книг принца Гарри увидит свет только после смерти королевы Елизаветы II.

Также издание отмечает, что принц Гарри «хладнокровно» торговался с издателями о сумме, которую он получит за свои книги о жизни королевской семьи Великобритании. Самая высокая предложенная цена сделки достигала 40 млн долл. Также известно, что жена скандального герцога Сассекского Меган Маркл напишет книгу о здоровье в рамках контракта с издательством Penguin Random House. Первые мемуары о жизни принца Гарри должны увидеть свет в 2022 году.

По данным источников Daily Mail, 36-летний герцог контролировал торги, находясь в своем новом калифорнийском доме в Монтесито, и сказал издательствам стартовать с 25 млн долл. На переговоры с Гарри два издателя прилетели в США из Лондона, а другие приняли участие в «аукционе» по видеосвязи.

Его стартовая цена составляла 25 млн долл., а окончательная цифра была намного выше этой, возможно, 35−40 млн. долл… Те, кто принимал участие (в «аукционе» — ред.), были на самом деле крайне шокированы его подходом, который заключался в том, чтобы холодно взглянуть на них и озвучить свои требования, — рассказал источник.



Напомним, ранее мы сообщали, что принц Гарри в течение года писал мемуары о жизни в королевской семье, а также об этапе Megxit и переезде в Канаду и США. Книга поступит в продажу в 2022 году.

Источник: Daily Mail