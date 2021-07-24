Принц Гаррі опублікує чотири книги за 40 млн дол., одну — після смерті королеви

https://racurs.ua/ua/n157853-prync-garri-opublikuie-chotyry-knygy-za-40-mln-dol-odnu-pislya-smerti-korolevy.html

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Принц Гаррі готується видати не одну книгу, як повідомляли ЗМІ раніше, а чотири. Про це йдеться в угоді, яку герцог Сассекський підписав з видавцями. За даними британського таблоїда Daily Mail, одна із книг принца Гаррі побачить світ лише після смерті королеви Єлизавети ІІ.

Також видання зазначає, що принц Гаррі «холоднокровно» торгувався з видавництвами щодо суми, яку він отримає за свої книги про життя королівської родини Великої Британії. Найвища запропонована ціна угоди сягала 40 млн дол. Також відомо, що дружина скандального герцога Сассекського Меган Маркл напише книгу про здоров’я в рамках контракту з видавництвом Penguin Random House. Перші мемуари про життя принца Гаррі мають побачити світ у 2022 році.

За даними джерел Daily Mail, 36-річний герцог контролював торги щодо угоди, перебуваючи у своєму новому каліфорнійському домі в Монтесіто, і сказав видавництвам стартувати з 25 млн дол. На переговори з Гаррі двоє видавців прилетіли до США з Лондона, а інші взяли участь в «аукціоні» по відеозв’язку.

Його стартова ціна становила 25 млн дол., а остаточна цифра була набагато вище цієї, можливо, 35−40 млн. дол… Ті, хто брав участь (в «аукціоні» — ред.), були насправді вкрай шоковані його підходом, який полягав в тому, щоб холодно поглянути на них і озвучити свої вимоги, — розповіло джерело видання.



Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що принц Гаррі протягом року писав мемуари про життя в королівській родині, а також про етап Megxit і переїзд до Канади та США. Книга надійде в продаж у 2022 році.

Джерело: Daily Mail