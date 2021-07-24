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Ракурс
На тлі заяв про повернення карантину МОЗ показало нову COVID-статистику

На тлі заяв про повернення карантину МОЗ показало нову COVID-статистику

24 лип 2021, 08:59
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Коронавірус в Україні станом на ранок 24 липня підтвердили у 745 пацієнтів. Також коронавірусне захворювання вдалося перемогти 394 українцям. На жаль, 24 особи померли від ускладнень хвороби. До лікарень впродовж минулої доби потрапили 395 осіб.

Про це в суботу вранці повідомило Міністерство охорони здоров’я України.

Найбільше нових випадків COVID-19 виявили у:

  • Києві (194),

  • Дніпропетровській області (58),

  • Херсонській області (54),

  • Сумській області (42),

  • Львівській області (42).

Коронавірус в Україні / РНБО

Коронавірус в Україні / РНБО


Лабораторії протягом п’ятниці зробили понад 39 тис. тестів на коронавірус методами ПЛР та ІФА. Також провели 13 тис. 235 експрес-тестів на антиген до вірусу.

Нагадаємо, від початку пандемії коронавірусу в Україні зафіксували 2,2 млн випадків інфікування. 52 тис. 835 осіб померли від ускладнень COVID-19.

Джерело: Ракурс


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