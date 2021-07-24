На тлі заяв про повернення карантину МОЗ показало нову COVID-статистику

https://racurs.ua/ua/n157852-na-tli-zayav-pro-povernennya-karantynu-moz-pokazalo-novu-covid-statystyku.html

Ракурс

Коронавірус в Україні станом на ранок 24 липня підтвердили у 745 пацієнтів. Також коронавірусне захворювання вдалося перемогти 394 українцям. На жаль, 24 особи померли від ускладнень хвороби. До лікарень впродовж минулої доби потрапили 395 осіб.

Про це в суботу вранці повідомило Міністерство охорони здоров’я України.

Найбільше нових випадків COVID-19 виявили у:

Києві (194),

Дніпропетровській області (58),

Херсонській області (54),

Сумській області (42),

Львівській області (42).

Лабораторії протягом п’ятниці зробили понад 39 тис. тестів на коронавірус методами ПЛР та ІФА. Також провели 13 тис. 235 експрес-тестів на антиген до вірусу.

Нагадаємо, від початку пандемії коронавірусу в Україні зафіксували 2,2 млн випадків інфікування. 52 тис. 835 осіб померли від ускладнень COVID-19.