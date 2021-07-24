На фоне заявлений о возвращении карантина Минздрав показал новые COVID-данные

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Коронавирус в Украине по состоянию на утро 24 июля подтвердили у 745 пациентов. Также коронавирусное заболевание удалось победить 394 украинцам. К сожалению, 24 человека умерли от осложнений болезни. В больницы за минувшие сутки попали 395 человек.

Об этом в субботу утром сообщило Министерство здравоохранения Украины.

Больше всего новых случаев COVID-19 обнаружили в:

Киеве (194),

Днепропетровской области (58),

Херсонской области (54),

Сумской области (42),

Львовской области (42).

Лаборатории в течение пятницы сделали свыше 39 тыс. тестов на коронавирус методами ПЦР и ИФА. Также провели 13 тыс. 235 экспресс-тестов на антиген к вирусу.

Напомним, с начала пандемии коронавируса в Украине зафиксировали 2,2 млн случаев инфицирования. 52 тыс. 835 человек умерли от осложнений COVID-19.