Карантин. Фото: istock

https://racurs.ua/n157829-jestkiy-karantin-vernetsya-glavnyy-sanvrach.html

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Карантин в Украине снова введут в случае широкого распространения штамма коронавируса «Дельта».

По всей стране вновь могут начать действовать ограничения «красной» зоны. Об этом заявил главный санврач страны Игорь Кузин в эфире «Завтрака с 1+1»

В красную зону, я уверен, что мы точно вернемся. Это лишь вопрос времени… COVID-19 не исчезает. Украина регистрирует на своей территории штамм «Дельта». Уже почти сто стран отчитываются, что «Дельта» вызывает большие и быстрые вспышки на территории государств, — заявил он.



Главный санитарный врач советует сфокусироваться на получении прививки от коронавируса и уже осенью иметь собственный иммунитет к новому штамму инфекции. По словам Кузина, Украина открыла пятый этап вакцинации, и это означает, что вакцина доступна каждому украинцу. Он добавил, что до конца лета в Минздраве хотели бы осуществить 10 млн прививок.

Напомним, ранее мы сообщали, что штамм «Дельта» размножается в тысячу раз быстрее. Такой вывод сделали специалисты из университета Гонконга. По их данным, вариант коронавируса «Дельта» способен размножаться в крови пациента в 1260 раз быстрее по сравнению с первым штаммом вируса, который зафиксировали в конце 2019 года в китайском городе Ухань.