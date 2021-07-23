Карантин. Фото: istock

https://racurs.ua/ua/n157829-jorstkyy-karantyn-povernetsya-golovnyy-sanlikar.html

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Карантин в Україні знову запровадять у випадку широко розповсюдження штаму коронавірусу «Дельта».

По всій країні знову можуть почати діяти обмеження «червоної» зони. Про це заявив головний санлікар країни Ігор Кузін в ефірі «Сніданку з 1+1»

До червоної зони, я впевнений, що ми точно повернемося. Це лише питання часу… COVID-19 не зникає. Україна реєструє на своїй території штам «Дельта». Вже майже сто країн звітують, що «Дельта» викликає великі і швидкі спалахи на території держав, — заявив він.



Головний санітарний лікар радить сфокусуватися на отриманні щеплення від коронавірусу та вже восени мати власний імунітет до нового штаму коронавірусу. За словами Кузіна, Україна відкрила п’ятий етап вакцинації, і це означає, що вакцина доступна кожному українцю. Він додав, що до кінця літа хотіли б здійснити 10 млн щеплень.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що штам «Дельта» розмножується у тисячу разів швидше. Такий висновок зробили фахівці з університету Гонконгу. За їхніми даними, варіант коронавірусу «Дельта» здатен розмножуватися в крові пацієнта у 1260 разів швидше в порівнянні з першим штамом вірусу, який зафіксували наприкінці 2019 року в китайському місті Ухань.