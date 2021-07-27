Байдену готовят приглашение в украинский «Белый дом», фото — Винниця.инфо

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Президенту США Джо Байдена готовят приглашение посетить село Серебринцы Могилев-Подольского района Винницкой области.

Местные заметили, что старинный дворец Чацкого очень похож на Белый дом — резиденцию американских президентов.

Директор местной школы Оксана Серая рассказала «Винница.инфо», что ее дочь заметила сходство американского и украинского «Белого дома» на 20-долларовой банкноте.

Во дворце в Серебринцах сейчас заседает сельский старостат и работает библиотека.

Окна и колонны на зданиях в Вашингтоне и Серебринцы практически идентичны, — рассказала педагог.

Оксана и ее дочь создали в Facebook страницу дворца Чацкого. После переворота в России в нем размещались различные учреждения: контора, кладовки, детские ясли, отделение «Укртелекома», телефонная станция.

Серая сетует: помещение является брендом села, но разрушается. Чтобы сохранить его, в селе планируют развивать туризм и привлечь внимание к дворцу Чацкого. Именно поэтому здесь решили попробовать пригласить в имение на экскурсию Джо Байдена, поскольку президент США неравнодушен к Украине.

Приглашение планируют оформить на английском языке и подать в старинном стиле.

При необходимости запишем видеоэкскурсию и предложим ее пересмотреть всем желающим, — планирует директор школы.

Дворец Чацких располагается построили в стиле классицизма. Здание было прямоугольным и двухэтажным. Со стороны парка дом стоял на высоком цокольном этаже.

Со стороны парка и с фронта посередине здания был портик с четырьмя колоннами коринфского ордера. Портики украшали треугольные фронтоны. Портик со стороны парка опирается на аркадный цоколь, в котором была открытая галерея.

Во дворце полностью сохранилась лепнина. Планирование внутри было централистичним, с залом и парадными помещениями на первом этаже.

Напомним, что 30 августа украинский президент встретится с Байденом в Вашингтоне.

Источник: Винница. инфо