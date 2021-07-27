Байдену готують запрошення в український «Білий дім», фото — Вінниця.інфо

https://racurs.ua/ua/n157967-baydenu-gotuut-zaproshennya-v-ukrayinskyy-bilyy-dim-foto.html

Ракурс

Президенту США Джо Байдену готують запрошення відвідати село Серебринці Могилів-Подільського району Вінницької області.

Місцеві помітили, що старовинний палац Чацького дуже схожий на Білий дім — резиденцію американських президентів.

Директор місцевої школи Оксана Сіра розповіла «Вінниця.інфо», що її донька помітила схожість американського та українського «Білого дому» на 20-доларовій банкноті.

У палаці в Серебринцях нині засідає сільський старостат та працює бібліотека.

Вікна та колони на будівлях у Вашингтоні та Серебринці практично ідентичні, — розповіла педагог.

Оксана і її донька створили у Facebook сторінку палацу Чацького.

Після перевороту в Росії у ньому були різні установи: контора, комори, дитячі ясла, відділення «Укртелекому», телефонна станція.

Сіра нарікає: приміщення є брендом села, але руйнується. Щоб зберегти його, в селі планують розвивати туризм і привернути увагу до палацу Чацького. Саме тому тут вирішили спробувати запросити до маєтку на екскурсію Джо Байдена, адже президент США небайдужий до України.

Запрошення планують оформити англійською і подати в старовинному стилі.

За потреби, запишемо відеоекскурсію та запропонуємо її переглянути всім охочим, — планує директор школи.

Палац Чацьких розташовується збудували у стилі класицизму. Будівля була прямокутною за поземним планом, двоповерховою. Зі сторони парку будинок стояв на високому цокольному поверсі.

Зі сторони парку та з фронту посередині будівлі був портик з чотирма колонами коринфського ордеру. Портики увінчували трикутні фронтони. Портик зі сторони парку опирається на аркадному цоколі, в якому була відкрита галерея.

У палаці повністю збереглася ліпнина. Планування всередині було централістичним, з залою та парадними приміщеннями на першому поверсі.

Нагадаємо, що 30 серпня український президент зустрінеться із Байденом у Вашингтоні.

Джерело: Вінниця. інфо