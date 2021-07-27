Тезу Путіна про “один народ” поділяють прихильники УПЦ МП і ОПЗЖ — опитування

https://racurs.ua/ua/n157970-tezu-putina-pro-odyn-narod-podilyaut-pryhylnyky-upc-mp-i-opzj-opytuvannya.html

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Тезу президента країни-агресора РФ Володимира Путіна про те, що «росіяни та українці — один народ» поділяють прихильники УПЦ Московського патріархату, а також проросійських політсил ОПЗЖ, партій Мураєва та Шарія. Такими є результати опитування, проведеного соціологічною групою «Рейтинг» протягом 23−25 липня.

55% опитаних не погодилися із нещодавньою заявою Путіна, що «росіяни та українці — один народ, який належить до одного історичного і духовного простору», 41% - з цим згодні, — йдеться у повідомленні соціологів.

На Сході, а також серед прихожан УПЦ МП, з такою думкою погоджуються понад 60% респондентів. Водночас понад 70% мешканців західних областей, навпаки, незгодні з мареннями Путіна.

Більше 80% виборців «Опозиційної платформи за життя», партій Мураєва і Шарія погоджуються з тезою про «один народ», — додали соціологи.

Також 75% опитаних вважають Україну спадкоємицею Київської Русі. Росії таку честь відводять 8%, а 9% - не вважають правонаступницею жодну з двох країн.

Для усіх вікових груп наступницею Київської Русі є Україна, однак серед мешканців Сходу та виборців ОПЗЖ, партій Мураєва й Шарія таких менше половини, — підсумували в «Рейтингу».



Нагадаємо, в опитуванні брали участь 2,5 тис. українців віком від 18 років і старші в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Помилка репрезентативності дослідження не перевищує 2%.