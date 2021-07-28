Зеленський. Фото: Коммерсант

https://racurs.ua/ua/n158010-my-gotovi-do-novoyi-hvyli-covid-19-krasche-nij-deyaki-krayiny-ievropy-zelenskyy.html

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Коронавірус в Україні повернеться з новим штамом «Дельта» вже восени. За словами президента України Володимира Зеленського, наразі медична система повністю готова до нових спалахів інфекції.

Про це він заявив під час спілкування з журналістами на форумі «Україна 30».

Я вважаю, що ми готові — щодо лікарень, щодо ліжкомісць, щодо кількості швидких та заробітної плати лікарів, які отримують 300%. У цьому випадку, з киснем, з усім цим, ми готові на рівні європейських країн і точно не гірше. Щодо лікарень і кисню ми готові, я вважаю, краще ніж багато інших європейських країн, — заявив Зеленський.

Президент додав, що в Україні повністю була розбудована інфраструктура вакцинації. Тепер можна робити понад 50 тис. щеплень на добу, а до вересня планують вакцинувати 200−250 тис. українців на добу.

Також Зеленський наголосив, що міністру охорони здоров’я Віктору Ляшку була поставлена задача максимально швидко прищепити 10 млн українців, особливо перед початком навчального року. Він зауважив, що восени діятиме адаптивний карантин.

Окремо очільник держави прокоментував участь громад у процесі боротьби з коронавірусом. Він заявив, що громади мають не затримувати процеси вакцинації та своєчасних карантинних заходів, та мусять комунікувати з населенням, оскільки в маленьких громадах та селищах населення довіряє людям, яких обрало.

Якщо лікарі не хочуть проходити щеплення, це значить, що все населення не захоче щеплюватися. Це питання місцевої влади — там потрібна інформаційна робота та політика, вважає український лідер.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що перший пацієнт зі штамом «Дельта» помер в Україні. Четверо із шести хворих у Києві на штам «Дельта» повернулися з Росії. У всіх пацієнтів штам підтвердили лабораторно. Один із них помер.