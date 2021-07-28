Зеленский. Фото: Коммерсант

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Коронавирус в Украине вернется с новым штаммом «Дельта» уже осенью. По словам президента Украины Владимира Зеленского, медицинская система полностью готова к новым вспышкам инфекции.

Об этом он рассказал во время общения с журналистами на форуме «Украина 30».

Я считаю, что мы готовы — по больницам, по койкоместам, по количеству скорых и зарплате врачей, которые получают 300%. В этом случае с кислородом, со всем этим, мы готовы на уровне европейских стран и точно не хуже. По больницам и кислороду мы готовы, я считаю, лучше, чем многие другие европейские страны, — заявил Зеленский.

Президент добавил, что в Украине полностью была развита инфраструктура вакцинации. Теперь можно делать более 50 тыс. прививок в сутки, а к сентябрю планируют вакцинировать 200−250 тыс. украинцев за день.

Также Зеленский отметил, что министру здравоохранения Виктору Ляшко была поставлена задача максимально быстро привить 10 млн украинцев, в частности перед началом учебного года. Он отметил, что осенью будет действовать адаптивный карантин.

Отдельно глава государства прокомментировал участие общин в процессе борьбы с коронавирусом. Он заявил, что общины должны не задерживать процессы вакцинации и своевременно вводить карантин, а также должны коммуницировать с населением, поскольку в маленьких общинах и поселках население доверяет людям, которых избрало.

Если врачи не хотят прививаться, это значит, что все население не захочет прививаться. Этот вопрос местной власти — там нужна информационная работа и политика, считает Зеленский.

Напомним, ранее мы сообщали, что первый пациент со штаммом «Дельта» умер в Украине. Четверо из шести больных «Дельтой» вернулись из России. У всех пациентов штамм подтвердили лабораторно. Один из них умер.