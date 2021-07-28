Обязательная вакцинация медиков приведет к забастовкам, считают в Минздраве

Обязательная вакцинация медиков приведет к забастовкам. Фото: istock

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Обязательная вакцинация медиков в Украине может привести к масштабным забастовкам и протестам.

Приоритетными способами увеличить количество вакцинированных остается просветительская работа и убеждение, но не принуждение. Об этом заявил глава Национальной технической группы экспертов по иммунопрофилактике Федор Лапий, передает «РБК-Украина».

Он заявил, что в случае введения обязательной вакцинации большинство медиков выйдут бастовать скорее, чем привьются от инфекции.

Это будет поводом для забастовок, главврачи скажут, что «наверху» вообще с ума сошли: что, они не должны реаниматолога или медсестру теперь пускать на работу из-за ее отказа вакцинироваться?, — сказал эксперт.

Он отметил, что часть медиков, несмотря на просветительскую работу, останутся на своих позициях — «мы лучше принесем жертвоприношение, чем пройдем вакцинацию».

Напомним, ранее мы сообщали, что ввести обязательную вакцинацию от коронавируса, но не для всех, предлагают в Минздраве. В ведомстве предлагают не допускать невакцинированных от коронавируса детей в школу. Также предлагают обязательную вакцинацию для части взрослого населения.

Источник: РБК-Украина