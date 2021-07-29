Принудить прививиться от коронавируса хотят не только медиков

Ляшко. Фото: istock

https://racurs.ua/n158069-prinudit-privivitsya-ot-koronavirusa-hotyat-ne-tolko-medikov.html

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Вакцинация в Украине может стать принудительной для некоторых категорий граждан в том случае, если произойдет усиление карантина.

Такое заявление сделал министр здравоохранения Виктор Ляшко во время пресс-конференции «Украина 30″.

По его словам, сейчас необходимости в принудительной вакцинации нет, но в случае значительного распространения коронавируса, такое правило могут ввести, и оно будет касаться не только школ. Кого еще будут прививать принудительно, он не уточнил.

Вчера мы с правительством одобрили изменения в постановлении о карантине, которыми предусмотрели одну такую ​​особенность — учебные заведения, когда область будет переходить из „зеленой“ зоны в „желтую“," оранжевую» или «красную», смогут работать… если более 80% педагогического состава вакцинировано от COVID-19. Такие инициативы, я думаю, будут появляться и дальше, — заявил Ляшко.

Он добавил, что пока вакцинация в Украине является бесплатной и добровольной. Препаратов для прививки достаточно, поэтому все зависит от личной воли граждан.

Как известно, 20 стран отнесли педагогов к приоритетной группе вакцинации на третьем этапе этого процесса. Среди них оказалась и Украина. Это также касается ряда стран Латинской Америки, таких как Бразилия, Эквадор, Гватемала и Венесуэла, а также некоторых стран с высоким уровнем дохода, в частности Ирландию и Италию.

Напомним, ранее мы сообщали, что обязательная вакцинация медиков в Украине может привести к масштабным забастовкам и протестам. Приоритетными способами увеличить количество вакцинированных остается просветительская работа и убеждения, но не принуждение, считают в Минздраве.