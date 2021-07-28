80% вакцинированных педагогов — Ляшко назвал условия работы школ на карантине

https://racurs.ua/n158022-80-vakcinirovannyh-pedagogov-lyashko-nazval-usloviya-raboty-shkol-na-karantine.html

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Кабинет министров Украины обновил условия работы учебных заведений при попадании области в «желтую», «оранжевую» или «красную» зону эпидемической опасности распространения коронавирусной инфекции.

Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко во время заседания правительства 28 июля, которое транслировалось в YouTube.

Еще одной обязательной инновацией станет режим работы учебных заведений в случае выхода региона из «зеленой зоны» эпидопасности. При попадании области в «желтый», «оранжевый» или «красный» уровень — для продолжения работы образовательного учреждения необходимо иметь не менее 80% полностью вакцинированных работников, — отметил Ляшко.

Глава Минздрава также пообещал в ближайшее время обнародовать разъяснения об этом решении правительства.

Напомним, вакцинация от коронавируса продолжается в Украине. Онлайн запись в центры массовой вакцинации на этой неделе работает уже в девяти городах Украины. Получить прививку можно любой вакциной на выбор.