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Ракурс
Вакцинация. Фото: istock

Вакцинация в Украине — где и чем привиться

28 июл 2021, 13:58
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Вакцинация от коронавируса в Украине продолжается. Онлайн запись в центры массовой вакцинации на этой неделе работает уже в девяти городах Украины.

Получить прививку можно любой вакциной на выбор. Об этом сообщает Минздрав.

Где сделать прививку и чем:

  • Киев, 1 пункт — Moderna, CoronaVac;
  • Одесса, 10 пунктов — Moderna, CoronaVac, Astrazeneca, Pfizer;
  • Харьков, 5 пунктов — Pfizer;
  • Полтава, 3 пункта — Pfizer, CoronaVac;
  • Белая Церковь, 4 пункты — CoronaVac, Astrazeneca, Pfizer;
  • Запорожье, 1 пункт — Moderna, CoronaVac, Astrazeneca, Pfizer;
  • Ровно, 1 пункт — Pfizer, CoronaVac;
  • Черновцы, 6 пунктов — Moderna, CoronaVac, Astrazeneca, Pfizer;
  • Львов, 7 пунктов — Moderna, CoronaVac.

Название вакцины, которой будут проводить прививки, указано в названии бригады. Отметим, что в Киеве действует возрастное ограничение для вакцинации препаратом Pfizer — его могут получить киевляне старше 60 лет. Графики проведения прививок пересматриваются еженедельно.

Данные о записи находятся в приложении Helsi. Его нужно показать на входе в центр вакцинации вместе с паспортом и кодом.


Также известно, что до конца года Украина получит еще более 47 млн ​​доз вакцины от разных производителей. В частности, за средства государственного бюджета будет привезено 20 млн доз вакцины от компании Pfizer. Этого количества вакцин будет достаточно для полной вакцинации большинства взрослого населения Украины уже в 2021 году.

Напомним, ранее мы сообщали, что коронавирус в Украине вернется с новым штаммом «Дельта» уже осенью. По словам президента Украины Владимира Зеленского, медицинская система полностью готова к новым вспышкам инфекции.

Источник: Ракурс


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