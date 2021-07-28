Вакцинация в Украине — где и чем привитьсяhttps://racurs.ua/n158021-vakcinaciya-v-ukraine-gde-i-chem-privitsya.htmlРакурс
Вакцинация от коронавируса в Украине продолжается. Онлайн запись в центры массовой вакцинации на этой неделе работает уже в девяти городах Украины.
Получить прививку можно любой вакциной на выбор. Об этом сообщает Минздрав.
Где сделать прививку и чем:
- Киев, 1 пункт — Moderna, CoronaVac;
- Одесса, 10 пунктов — Moderna, CoronaVac, Astrazeneca, Pfizer;
- Харьков, 5 пунктов — Pfizer;
- Полтава, 3 пункта — Pfizer, CoronaVac;
- Белая Церковь, 4 пункты — CoronaVac, Astrazeneca, Pfizer;
- Запорожье, 1 пункт — Moderna, CoronaVac, Astrazeneca, Pfizer;
- Ровно, 1 пункт — Pfizer, CoronaVac;
- Черновцы, 6 пунктов — Moderna, CoronaVac, Astrazeneca, Pfizer;
- Львов, 7 пунктов — Moderna, CoronaVac.
Название вакцины, которой будут проводить прививки, указано в названии бригады. Отметим, что в Киеве действует возрастное ограничение для вакцинации препаратом Pfizer — его могут получить киевляне старше 60 лет. Графики проведения прививок пересматриваются еженедельно.
Данные о записи находятся в приложении Helsi. Его нужно показать на входе в центр вакцинации вместе с паспортом и кодом.
Также известно, что до конца года Украина получит еще более 47 млн доз вакцины от разных производителей. В частности, за средства государственного бюджета будет привезено 20 млн доз вакцины от компании Pfizer. Этого количества вакцин будет достаточно для полной вакцинации большинства взрослого населения Украины уже в 2021 году.
Напомним, ранее мы сообщали, что коронавирус в Украине вернется с новым штаммом «Дельта» уже осенью. По словам президента Украины Владимира Зеленского, медицинская система полностью готова к новым вспышкам инфекции.