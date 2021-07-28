Вакцинация. Фото: istock

https://racurs.ua/n158021-vakcinaciya-v-ukraine-gde-i-chem-privitsya.html

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Вакцинация от коронавируса в Украине продолжается. Онлайн запись в центры массовой вакцинации на этой неделе работает уже в девяти городах Украины.

Получить прививку можно любой вакциной на выбор. Об этом сообщает Минздрав.

Где сделать прививку и чем:

Киев, 1 пункт — Moderna, CoronaVac;

Одесса, 10 пунктов — Moderna, CoronaVac, Astrazeneca, Pfizer;

Харьков, 5 пунктов — Pfizer;

Полтава, 3 пункта — Pfizer, CoronaVac;

Белая Церковь, 4 пункты — CoronaVac, Astrazeneca, Pfizer;

Запорожье, 1 пункт — Moderna, CoronaVac, Astrazeneca, Pfizer;

Ровно, 1 пункт — Pfizer, CoronaVac;

Черновцы, 6 пунктов — Moderna, CoronaVac, Astrazeneca, Pfizer;

Львов, 7 пунктов — Moderna, CoronaVac.

Название вакцины, которой будут проводить прививки, указано в названии бригады. Отметим, что в Киеве действует возрастное ограничение для вакцинации препаратом Pfizer — его могут получить киевляне старше 60 лет. Графики проведения прививок пересматриваются еженедельно.

Данные о записи находятся в приложении Helsi. Его нужно показать на входе в центр вакцинации вместе с паспортом и кодом.

Также известно, что до конца года Украина получит еще более 47 млн ​​доз вакцины от разных производителей. В частности, за средства государственного бюджета будет привезено 20 млн доз вакцины от компании Pfizer. Этого количества вакцин будет достаточно для полной вакцинации большинства взрослого населения Украины уже в 2021 году.

Напомним, ранее мы сообщали, что коронавирус в Украине вернется с новым штаммом «Дельта» уже осенью. По словам президента Украины Владимира Зеленского, медицинская система полностью готова к новым вспышкам инфекции.