Вакцинація. Фото: istock

https://racurs.ua/ua/n158021-vakcynaciya-v-ukrayini-de-ta-chym-pryschepytysya.html

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Вакцинація від коронавірусу в Україні триває. Онлайн запис до центрів масової вакцинації цього тижня працює вже в дев’яти містах України.

Так, отримати щеплення можна будь-якою вакциною на вибір. Про це повідомляє Міністерство охорони здоров’я (МОЗ).

Де зробити щеплення та чим:

Київ, 1 пункт — Moderna, CoronaVac;

Одеса, 10 пунктів — Moderna, CoronaVac, Astrazeneca, Pfizer;

Харків, 5 пунктів — Pfizer;

Полтава, 3 пункти — Pfizer, CoronaVac;

Біла Церква, 4 пункти — CoronaVac, Astrazeneca, Pfizer;

Запоріжжя, 1 пункт — Moderna, CoronaVac, Astrazeneca, Pfizer;

Рівне, 1 пункт — Pfizer, CoronaVac;

Чернівці, 6 пунктів — Moderna, CoronaVac, Astrazeneca, Pfizer;

Львів, 7 пунктів — Moderna, CoronaVac.

Назва вакцини, якою проводитимуть щеплення, вказана в назві бригади. Зазначимо, що в Києві діє вікове обмеження для вакцинації препаратом Pfizer — його можуть отримати кияни старше 60 років. Графіки проведення щеплень переглядаються щотижня.

Дані про запис знаходяться в додатку Helsi. Його потрібно показати на вході до центру вакцинації разом із паспортом та кодом.

Також відомо, що до кінця року Україна отримає ще понад 47 млн доз вакцини від різних виробників. Зокрема, за кошти державного бюджету буде привезено 20 млн доз вакцини від компанії Pfizer. Цієї кількості вакцин буде достатньо для повної вакцинації більшості дорослого населення України вже у 2021 році.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що коронавірус в Україні повернеться з новим штамом «Дельта» вже восени. За словами президента України Володимира Зеленського, наразі медична система повністю готова до нових спалахів інфекції.