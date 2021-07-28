80% вакцинованих педагогів — Ляшко назвав умови роботи шкіл в карантин

https://racurs.ua/ua/n158022-80-vakcynovanyh-pedagogiv-lyashko-nazvav-umovy-roboty-shkil-v-karantyn.html

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Кабінет міністрів України оновив умови роботи навчальних закладів при потраплянні області в «жовту», «помаранчеву» або «червону» зони епіднебезпеки поширення коронавірусної інфекції.

Про це повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко під час засідання уряду 28 липня, яке транслювалося у YouTube.

Ще однією обов’язковою інновацією стане режим роботи навчальних закладів у разі виходу регіону із «зеленої зони» епіднебезпеки. При потраплянні області в «жовтий», «помаранчевий» чи «червоний» рівень — задля продовження роботи освітнього закладу йому необхідно мати щонайменше 80% повністю вакцинованих працівників, — зазначив Ляшко.

Очільник МОЗ також пообіцяв найближчим часом оприлюднити роз’яснення щодо цього рішення уряду.

Нагадаємо, вакцинація від коронавірусу триває в Україні. Онлайн запис до центрів масової вакцинації цього тижня працює вже в дев’яти містах України. Так, отримати щеплення можна будь-якою вакциною на вибір.